مكافحة الفساد العالمية: خروقات قانونية في ميزانية حكومة الوفاق الليبية

المصدر: خالد أبو الخير- إرم نيوز

قال الأمين العام لمنظمة مكافحة الفساد العالمية المستشار يونس سليمان، إن حكومة الوفاق الليبية ارتكبت خروقات قانونية باعتمادها ميزانية عام 2017 ، يجب أن تسأل عنها الجهات المعنية والرقابية.

واعتبر سليمان، في تصريحات نشرتها اليوم الثلاثاء وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة، أن استقالة عضو المجلس الرئاسي المقترح موسى الكوني، بمثابة “الإثبات والبيان لما تقترفه الحكومة غير الدستورية، قبيل اعتمادها من الجسم التشريعي حسب الاتفاق السياسي وقبيل اعتماد الوزراء المقترحين”.

وطالب سلمان بعثة الأمم المتحدة إيقاف “المهزلة” وإلا سيصار إلى رفع ليبيا من اتفاقيات مكافحة الفساد.

كما طالب ديوان المحاسبة بتوضيح ما يجري ووقف الصرف عن طريق حكومة الوفاق، الذي سيترتب عليه فساد وإهدار للمال العام.