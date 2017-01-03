قتلى وجرحى في قصف للجيش الليبي على قاعدة الجفرة قرب طرابلس (صور)

المصدر: إرم نيوز - جهاد ضرغام

هاجمت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي اليوم الثلاثاء، قاعدة الجفرة جنوب شرق العاصمة طرابلس، في الوقت الذي أسفر فيه الهجوم عن سقوط قتيل وخمسة جرحى بينهم عسكري من مدينة مصراتة.

وبحسب قناة النبأ الفضائية، شنت طائرة حربية هجوما على قاعدة الجفرة الجوية في جنوب شرق العاصمة طرابلس، أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى، تم نقلهم إلى مستشفى العافية في بلدة هون.

وطبقا لما أوردت القناة، فإنَّ من بين الجرحى الناطق باسم المجلس العسكري في مصراتة العقيد إبراهيم بيت المال.

بدورها، رجحت مصادر محلية ارتفاع عدد القتلى إلى ثلاثة والجرحى إلى خمسة، لافتة إلى أنَّ “الهجوم جاء استباقيا، حيث كان عدد من قادة المليشيات المسلحة تجهز لعقد اجتماع داخل قاعدة الجفرة الجوية، لبحث الترتيب لهجوم جديد على منطقة الهال النفطي، التي يبسط الجيش سيطرته عليها منذ نحو ثلاثة أشهر”.