مجموعات مسلحة تقتحم السجل المدني في طرابلس الليبية

المصدر: إرم نيوز - جهاد ضرغام

اقتحمت مجموعات مسلحة مقر الإدارة العامة للسجل المدني بوسط طرابلس، اليوم الثلاثاء، دون معرفة أسباب الاقتحام.

واكتفت مصلحة الأحوال المدنية أو ما يعرف بالسجل المدني، بنشر تدوينه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تؤكد اقتحام مليشيات مسلحة مقر الادارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية بطرابلس بقوة السلاح.

ولم يتسن لـ إرم نيوز الحصول على تصريح حول ملابسات الهجوم، كون مثل هذه الهجمات التي ينفذها مسلحون، يتجنب المسؤولين الأمنيين التعليق عليها، خوفاً على حياتهم، حيث شهد تأكيد مسؤولين عن حوادث مماثلة في أوقات ماضية، تلقيهم تهديدات وتعرض بعضهم لمحاولات الاغتيال.

وتتعرض مصلحة الأحوال المدنية الليبية ومقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس، لهجمات متكررة بين الحين والآخر، وكانت الواقعة الأبرز مقتل الصديق النحايسي رئيس المصلحة المكلف، عقب إطلاق النار عليه من قبل مسلحين، أثناء اقتحام ذات المقر في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.