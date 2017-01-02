داعش يفرض مبلغ 600 دولار على كل من يرغب مغادرة جنوب كركوك

المصدر: بغداد- إرم نيوز

قال مصدر عسكري عراقي وسكان محليون إن تنظيم داعش يفرض مبلغا من المال يصل إلى 600 دولار على كل مدني يريد مغادرة المناطق التي يسيطر عليها جنوبي محافظة كركوك (شمال).

وقال هيوا أنور، العقيد في قوات البيشمركة بمدينة كركوك إن “كل يوم يلجأ إلينا المئات من المدنيين الهاربين من مناطق سيطرة داعش في المحافظة، حيث يفرض على كل شخص يريد المغادرة مبلغ 600 دولار”.

وأضاف أنور أن “داعش يستجوب كل من يريد المغادرة، وجميع الأشخاص بدون استثناء الذين دفعوا 600 دولار من أجل الخروج”.

السيدة العراقية أميرة حسن، قالت إنها غادرت قرية “الرملة” التابعة لقضاء الحويجة، جنوبي كركوك، بعد أن دفعت 600 دولار.