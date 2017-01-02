بعد استهداف نقاط للشرطة.. فرض حظر للتجول في سامراء العراقية

المصدر: بغداد - إرم نيوز

أعلنت قيادة عمليات سامراء التي تتبع الجيش العراقي، الإثنين، فرض حظر التجول في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، بعد هجمات شنها مسلحون على نقاط تابعة للشرطة.

وأعلنت قيادة عمليات سامراء في بيان مقتضب، إنه تم فرض حظر التجول في سامراء، 40 كم جنوب تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.

وقتل 4 عناصر من الشرطة العراقية على الأقل، مساء الاثنين، باقتحام انتحاريين اثنين مركزا أمنيا بمدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد، وفقا لمصدر عسكري.

وقال النقيب سعد محمد من قيادة عمليات صلاح الدين إن “انتحاريين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة تمكنا من اقتحام مركز شرطة المتوكل وسط مدينة سامراء وتبادلا إطلاق النار مع عناصر الأمن، وفجرا نفسيهما داخل مبنى الشرطة”.

وأشار إلى أن “عنصرين آخرين يرتديان حزامين ناسفين تحصنا بمبنى آخر قريب وتمكنت القوات الأمنية من قتلهما”.