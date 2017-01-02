استقالة وزير داخلية “الوفاق” الليبية ومغادرته إلى تونس

المصدر: طرابلس - إرم نيوز

كشف مصدر دبلوماسي ليبي رفيع المستوى أن العارف الخوجة وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني، قدم استقالته من منصبه للمجلس الرئاسي.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الأخبارية” أن “الخوجة اعتذر عن منصبه منذ عدة أيام وغادر إلى دولة تونس”.

ويأتي الكشف عن استقالة الخوجة بعد استقالة موسي الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من منصبه.

وعزا الكوني استقالته إلى فشل المجلس في القيام بمهامه، واستحالة تطبيق الاتفاق السياسي وفشله في إدارة الدولة.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تم تشكيله بموجب اتفاق الصخيرات في كانون الأول/ديسمبر من العام 2015.

بالإضافة الى حكومة الوفاق في ليبيا، هناك حكومتان آخريان تنافسها على إدارة شؤون البلاد، وهما الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.