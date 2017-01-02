جمال نكاز ثاني عربي يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا‎ (فيديو)

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

أعلن الفرنسي من أصل جزائري جمال نكاز، اليوم الإثنين، عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستنظمها فرنسا عام 2017، ويكون بذلك ثاني عربي يترشح لرئاسة فرنسا بعد شقيقه رشيد نكاز، الذي أقدم على الخطوة نفسها عام 2012.

وهنأ جمال نكاز الفرنسيين بحلول السنة الجديدة، وتمنى أن تتغير أوضاعهم للأفضل بسبب السياسة التي سيحرص شخصيا على تنفيذها، معتمدا على أشخاص أكفاء في المجال الاقتصادي و المالي و الاجتماعي، ووعدهم بمحاربة الديكتاتورية الإدارية.

وقدم نكاز نفسه على أنه مرشح فرنسي مغاربي، يفهم جيدا مشاكل الفرنسيين من الأصول المغاربية أو الأفريقية أو الآسيوية أو الأوروبية، وخاصة المقيمين منهم في الضواحي.

وطلب نكاز من الفرنسيين دعمه والتصويت له، ومن النواب الفرنسيين الوثوق به و التوقيع لصالحه كي يصبح ترشيحه رسميا.

ويحاول نكاز إقناع النواب بضرورة دعمه كممثل للفرنسيين من أصل مغاربي الذين يشكلون فئة مهمة لا يمكن للمجتمع الفرنسي أن يتقدم بدونها.

وكان شقيق جمال، رشيد نكاز قد أقصي من الانتخابات الرئاسية في فرنسا عام 2012، لأنه لم يتجاوز الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الاشتراكي الفرنسي، كما اتهم في قضية رشوة، فتخلى عن جنسيته الفرنسية وعاد إلى الجزائر، حيث كان من بين المرشحين لرئاستها عام 2014.

ومن أبرز ما اشتهر به رجل الأعمال رشيد نكاز، قيامه ببيع عدد من ممتلكاته عام 2010 وتحويل مبلغ 200 ألف يورو إلى صندوق خصصه لدفع الغرامات التي فرضتها الدولة الفرنسية على السيدات اللواتي تشبثن بارتداء النقاب رغم حضره.