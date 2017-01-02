البرلمان الليبي يعلّق جلسة مساءلة ساخنة لحكومة الثني

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

علّق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح جلسة المساءلة التي خصصت للحكومة المؤقتة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى يوم غدٍ الثلاثاء، عقب مداخلات لنواب غاضبين.

وانعقدت جلسة المساءلة، اليوم الإثنين، في مقر مجلس النواب بمدينة طبرق، بحضور رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في المنطقة الشرقية علي الحبري، وعدد من الوزراء.

وخُصصت الجلسة لمساءلة “الحكومة الموقتة” والأجهزة الرقابية بالدولة، وفقًا للاستدعاء السابق لمجلس النواب ولما أعلنه سلفًا.

وازدادت أجواء الجلسة سخونة بعد مداخلات من نواب غاضبين، كان أحدهم طلال مهيوب، الذي طالب الحكومة بالكشف علنًا عن أسماء من اعتبرهم ” النواب الفاسدين”.

وفي مداخلة أخرى، قال النائب بوبكر الخمسي: “قبل أن تسأل عن راتب محافظ ليبيا المركزي اسأل عن رواتبنا وهناك من يستحق المحاسبة من النواب قبل الحكومة”.