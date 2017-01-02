ميليشيات الحوثي تختطف صحفيًا يمنيًا في تعز

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

اختطفت ميليشيات الحوثي، اليوم الإثنين، صحفيًا من إحدى النقاط الأمنية في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، حسبما قال مصدر مقرب من الصحفي.

وأضاف المصدر أن مسلحين حوثيين أوقفوا الصحفي تيسير السامعي في إحدى النقاط الأمنية في مديرية “دمنة خدير” بمحافظة تعز؛ عندما كان عائدًا من مقر عمله؛ حيث قاموا باختطافه واقتياده إلى منطقة مجهولة.

وأشار إلى أن “السامعي صحفي غير محسوب على أي من طرفي الأزمة في اليمن، وأنه ترك العمل الصحفي، واستمر في وظيفته الحكومية في مكتب الصحة في دمنة خدير”.

وعن السبب المرجح لاختطافه، قال المصدر ذاته: “هناك بعض الموالين لميليشيا الحوثي كان قد أوشى لقيادات ميدانية حوثية في المنطقة بأن تيسير يعمل صحفيًا ويُراسل مواقع إخبارية، رغم أنه متوقف عن مزاولة الصحافة منذ أن سيطر الحوثيون على المنطقة”.

والسامعي عمل مراسلاً لعدد من الصحف والمواقع الإخبارية من أهمها صحيفة “المصدر” الأهلية، وكتب في عدد من الصحف من بينها صحيفة “الجمهورية” الحكومية، وصحيفتي “أخبار اليوم” و”حديث المدينة” الأهليتين، لكنه خلال الفترة الماضية عمل في البناء مع توقف الرواتب الحكومية، بحسب ما ذكر المصدر.

ويعيش الصحفيون في اليمن تحت ظروف حرجة، وتتهم نقابة الصحفيين ميليشيا الحوثيين وحلفاءها من قوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، باختطاف 16 صحفيًا في سجونها، فيما يحتجز تنظيم القاعدة اثنين آخرين.

وعلى وقع الأوضاع الأمنية الصعبة، فضّل العشرات من الصحفيين مغادرة البلاد، فيما انتقل آخرون إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.