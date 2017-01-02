الجيش الليبي يسيطر على “بوابة المحروقة” الاستراتيجية في الجنوب

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

سيطرت قوات “اللواء 12 مجحفل” التابع للجيش الوطني الليبي، على “بوابة المحروقة”، القريبة من منطقة “تمنهنت” شرق مدينة سبها جنوب ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة عن مصادر عسكرية، أن قوات “اللواء 12” خاضت اشتباكات عنيفة، اليوم الإثنين، ضد ميليشيا القوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق المقترحة، وتمكنت من دحرها والسيطرة على بوابة المحروقة القريبة من منطقة “تمنهنت”.

خلاف في مصراتة

وكانت معلومات تحدثت عن وصول رتل مسلح قادم من مدينة مصراتة عبر مدينة سرت لدعم الميليشيات المتواجدة في منطقة “الجفرة” وقاعدة “تمنهنت”.

وأعقب وصول الرتل صدور تصريحات عن حمزة أبوسنينة الناطق الرسمي باسم “لواء المحجوب” بمصراتة، طلب فيها ما يسمى بـ “القوة الثالثة” بأن “يعود أبناء مصراتة من الجنوب، والتوقف عن الفتنة، وترك الجنوب لأهله”.

وكان العميد محمد بن نايل آمر “اللواء 12 مشاة” التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، قد وجه نداءً لمدينة مصراتة، صباح اليوم، قائلاً ” إن فيها شرفاء ووطنيين كثيرين، يهمهم مصلحة مدينتهم وبلادهم ولديهم من رجاحة العقل ما يكفي لعدم الدخول في أي صراعات يمكنها أن تؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها”.

وتتخذ مجموعة من الميليشيات من القاعدة العسكرية في تمنهنت، فضلاً عن “الجفرة”، مقرًا لها.

وسبق أن شنت هذه الميليشيات هجومًا فاشلاً هدف إلى السيطرة على الموانئ النفطية.

ومن هذه الميليشيات ما يتبع لوزارة دفاع حكومة الوفاق، وأخرى لتنظيم القاعدة بقيادة زياد بلعم وسرايا الدفاع عن بنغازي.