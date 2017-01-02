7 قتلى بتفجير استهدف قوات حفظ السلام بمقديشو

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قتل سبعة أشخاص على الأقل، اليوم الاثنين، في انفجار سيارة ملغومة استهدف نقطة تفتيش خارج القاعدة الرئيسة لقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (أميصوم) في مقديشو.

وأفادت الشرطة الصومالية بأن “سبعة أشخاص على الأقل قتلوا عندما فجر مهاجم انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش خارج القاعدة الرئيسة لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال لحفظ السلام في مقديشو”. وتعمل هذه القوة على تأمين مطار مقديشو.

وأعلنت حركة “الشباب” المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال محمد أحمد وهو ضابط شرطة إنه “من المرجح أن يزيد عدد القتلى؛ لأن الانفجار كان قويًا وسبب أضرارًا لمبانٍ سكنية مجاورة”.

وشوهد في مكان الهجوم الهيكل المحترق لسيارة الانتحاري وسيارة أخرى قريبة اشتعلت فيها النيران.