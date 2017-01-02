مئات المهاجرين يحاولون اقتحام جيب سبتة

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أعلنت الحكومتان الإسبانية والمغربية محاولة 800 مهاجر على الأقل من أفريقيا جنوب الصحراء عبور جيب سبتة شمال المغرب الأحد باقتحام سياج حدودي .

وقالت إسبانيا إن نحو 1100 مهاجر حاولوا عبور السياج.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان :”إنه تم السماح لشخصين فقط بدخول سبتة لنقلهما إلى المستشفى في حين تمت إعادة الباقين إلى المغرب”.

وأضافت الحكومة الإسبانية أن خمسة من رجال الشرطة الإسبانية و50 من المغرب أصيبوا بعد استخدام المهاجرين الحجارة والقضبان الحديدية في محاولة لعبور البوابات واقتحام السياج والاشتباك مع السلطات.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية أن نحو 800 مهاجر حاولوا اقتحام الجيب وتم اعتقالهم،وقالت الوزارة :”إن عشرة من أفراد قوات الأمن أصيبوا بإصابات خطيرة”.

وأضافت الوزارة في بيان أنه سيتم تقديم أولئك الذين يقومون بمثل هذه المحاولات للسلطات القضائية المختصة التي ستحدد إمكانية طردهم من المملكة المغربية أو توقيع عقوبات أشد عليهم طبقا لخطورة الفعل.

وأظهرت لقطات بثها تلفزيون فارو المحلي عشرات من المهاجرين يتسلقون سياجا من الأسلاك الشائكة بارتفاع ستة أمتار ويصلون إلى قمته في وقت مبكر الأحد قبل أن يتم إنزالهم بالروافع.