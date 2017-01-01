مقتل جنرال إيراني بارز بمعارك مع المعارضة السورية (صورة)

المصدر: دمشق – إرم نيوز

قتل قائد بارز يحمل رتبة جنرال في الحرس الثوري الإيراني خلال معارك بين قوات النظام والمعارضة في سوريا، اليوم الأحد.

وقالت وكالة أنباء “فارس” المقربة من الحرس الثوري الأحد إن “الجنرال البارز غلام حسين قلي زاده، شارك في الحرب العراقية الإيرانية عام 1980 ـ 1988، وكان من أبرز قادة الحرس الثوري”.

ولم تكشف وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري مكان مصرع الجنرال زاده، مكتفية بالقول إنه “قتل اليوم الأحد في معارك داخل سوريا”.

وبمقتل غلام حسين قلي زاده، يرتفع عدد المقاتلين الإيرانيين الذين لقوا مصرعهم في سوريا إلى 326 منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب إحصائيات ينشرها الإعلام الإيراني.