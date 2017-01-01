نوري المالكي يصل طهران في زيارة غير معلنة (صور)

المصدر: طهران - إرم نيوز

وصل النائب الأول لرئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي، اليوم الأحد، إلى العاصمة طهران في زيارة غير معلنة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقالت وكالة أنباء “إيسنا” الإصلاحية إن “زيارة نوري المالكي إلى طهران تستغرق عدة أيام يجتمع خلالها مع المسؤولين الإيرانيين”، مشيرة إلى أن “المالكي سيبحث التطورات الأخيرة لمعركة الموصل ومستجدات الساحة السياسية”.

ورجحت الوكالة أن يقوم زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي بزيارة إلى مدينة قم الدينية وسط إيران، التي تضم مجموعة من المرجعيات الشيعية المؤيدة لسياسات حزب “الدعوة الإسلامية” الذي يتزعمه المالكي، بينهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية السابق محمود هاشمي شاهرودي وكاظم الحائري.

وكشفت التظاهرات المناهضة لزيارة قام بها المالكي إلى المحافظات الشيعية في جنوب العراق في 10 من كانون الأول/دسمبر، تراجع شعبية المالكي بسبب سياساته الطائفية والإدارة الفاشلة للملف الأمني، الذي جعل تنظيم “داعش” يفرض سيطرته على مساحات واسعة من العراق منذ يونيو/ حزيران 2014.

واستفادت طهران من وجود المالكي في ولايته الثانية في استخدام مطار بغداد الدولي لنقل الأسلحة والمقاتلين من الميليشيات إلى نظام بشار الأسد في سوريا.