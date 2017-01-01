ونّاس الفقيه.. أخيرًا في قبضة الأمن التونسي

المصدر: تونس - إرم نيوز

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأحد، جلب المطلوب ونّاس الفقيه الذي تصفه بـ “الإرهابي الخطير”، والذي كان هارباً خارج البلاد، من دون الكشف عن مكان هروبه.

وقالت الداخلية التونسية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت “إن الفقيه كان متحصنا بالفرار بالخارج، وتم جلبه في إطار عملية تنسيق استخباراتي، لم تكشف تفاصيلها أو جهات التنسيق”.

وأضافت “ونّاس الفقيه على ارتباط بالعناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وهناك 29 مذكرة أصدرتها السلطات تتهمه بالانضمام لتنظيم إرهابي وتسيير شبكات وخلايا نائمة لتنفيذ عمليّات إرهابيّة”.

وألقت السلطات التونسية القبض على الفقيه في تونس 21 مايو/أيار 2013 على خلفية أحداث عنف جراء منع مؤتمر لتنظيم “أنصار الشريعة” في القيروان، وتم إطلاق سراحه في 13 من يوليو/ تموز من نفس السنة.

وبرز اسم الفقيه ثانية عقب عملية باردو في 18 مارس/آذار 2015، التي قتل فيها 22 سائحاً أجنبياً، عندما أصدر تسجيلاً صوتياً على “يوتيوب” يحرض فيه على العنف.

وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس، أن “عدد الإرهابيين التونسيين الموجودين في الخارج هو 2926 “إرهابياً”، بينهم 4 في اليمن و20 في مالي”.

ويبقى العدد الأكبر، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين تونسيين، في سوريا، العراق، وليبيا.