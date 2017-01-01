استمرارًا لمسلسل الفضائح.. إدانة مدير مكتب نتنياهو بـ”محاولة اغتصاب”

المصدر: القدس - إرم نيوز

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن التوصل لأدلة أساسية تدين جيل شفير المدير الأسبق لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بـ”محاولة اغتصاب سيدة”، وفق ما ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية.

وبحسب القناة، يخضع شيفر لتحقيق بتهمة اغتصاب سيدة، قام باصطحابها بسيارته الخاصة ومنعها من الوصول إلى منزلها رغمًا عنها.

وحول نتائج التحقيقات قالت القناة العاشرة إنه “على ما يبدو سيتم تقديم شيفر إلى المحكمة”.

وبدأ التحقيق مع شيبر مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أن وصلت شكوى ضده من سيدة لم يعلن عن هويتها، اتهمته فيها بـ “محاولة الاغتصاب، واصطحابها إلى شقة رغما عنها”.

وخضع شيفر حينها للحبس المنزلي لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق، في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي .

شيفر ينفي

وفي تصريحات سابقة، نفى جيل فريدمان محامي شيفر، الاتهامات الموجهة لموكله قائلاً: “هذه اتهامات سخيفة، وستثبت التحقيقات أن موكلي بريء من كافة التهم”.

وعمل شيفر بصفته مديرًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي وظيفة حساسة، وقبلها كان مسؤولاً عن الفعاليات الاجتماعية والسفريات الخاصة برئيس الحكومة.

واستقال شيفر من منصبه على خلفية اتهام السيدة، وبعد إجراء التحقيق وخضوعه لآلة كشف الكذب 3 مرات تبين أنه صادق، وبعدها باشر العمل الحر في اليابان، وتم تعيينه كقنصل فخري لإسرائيل في العاصمة طوكيو.

تهمة أخرى

تجدر الإشارة إلى أن وحدة مكافحة الفساد تحقق مع شيفر بشأن عمله مع نتنياهو في منزل رئيس الحكومة.

وتتهم الوحدة المذكورة، شيفر بـ “إجراء تسهيلات بخصوص مصاريف منزل نتنياهو، وتعيينات موظفي الخدمة في المنزل، بما يتوافق مع مصلحة عائلة رئيس الحكومة”، وهو ما تعتبره الشرطة غير جائز.

ولم تنته بعد التحقيقات في إطار هذه القضية المعروفة باسم “منازل رئيس الوزراء”.