مقتل 268 عنصراً من قوات حفتر الخاصة ببنغازي في 2016

المصدر: بنغازي - إرم نيوز

أعلنت القوات الخاصة التابعة لقوات برلمان طبرق التي يقودها المشير خليفة حفتر مقتل 268 عسكريًا من القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا خلال العام 2016، جراء المواجهات المسلحة مع مناهضين لها في مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وتخوض هذه القوات منذ عامين معارك لا تزال مستمرة ضد “مجلس شورى ثوار بنغازي”، وهم ثوار سابقون شاركوا في الإطاحة بنظام القذافي في 2011، وتنظيم “أنصار الشريعة” وعناصر من تنظيم “داعش”.

وأفادت القوات الخاصة التابعة لحفتر في بيانها أنها “قدمت 268 عنصرًا من منتسبيها خلال العام 2016، بالإضافة إلى ما يزيد عن 500 جريح”.

وتخص هذه الحصيلة القوات الخاصة فقط، ولعام واحد من عمر القتال الذي امتد لعامين ونصف العام ، في حين لم تعلن باقي فصائل قوات برلمان طبرق عن خسائرها، كما لم تعلن “كتائب مجلس شورى ثوار بنغازي” عن حجم وعدد خسائرها البشرية.

وأوضحت القوات الخاصة أن قتلاها “قضوا نحبهم في محاور: أبوعطني والليثي والمهشهش والهواري والسليني وسي فرج والقوارشة وبوصنيب”، في إشارة إلى مناطق وأحياء داخل بنغازي، دار فيها القتال في وقت سابق ولا يزال يدور حتى اليوم في بعضها.

وفي 16 أيار/مايو 2014، أطلق المشير خليفة حفتر عملية عسكرية تسمى “الكرامة”، ضد “كتائب الثوار” وتنظيم “أنصار الشريعة”، متهمًا إياهم بالوقوف وراء تردي الوضع الأمني في بنغازي وسلسلة الاغتيالات التي كانت تتصاعد في المدينة.