مقتل جندي سعودي بنيران حوثيّة جنوب المملكة‎

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، اليوم السبت، مقتل أحد الجنود السعوديين بعد تعرض نقاط حدودية بقطاع الداير، إحدى محافظات منطقة جازان، جنوب غرب المملكة، لإطلاق نار كثيف من عناصر حوثية.

وقال اللواء التركي في بيان اليوم، إن “إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الدائر في منطقة جازان تعرضت لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود، من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة، صباح اليوم السبت”.

وأضاف أنه “تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، بمساندة من القوات البرية والسيطرة على الموقف، ونتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود هاشم عبيد محمد البركاتي”.