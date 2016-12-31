بعد خلاف بين الحرس الثوري والخارجية والاستخبارات.. إيران تعيّن سفيرًا لها في سوريا

المصدر: طهران- إرم نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، تعيين الدبلوماسي جواد ترك آبادي سفيرًا لها في العاصمة السورية دمشق، خلفًا للسفير السابق محمد رضا الشيباني ذو الأصول العربية.

ونقل موقع “بارس نيوز” المقرب من الرئيس حسن روحاني عن مصادر وصفها بالخاصة، أن “وزارة الخارجية الإيرانية عينت جواد ترك آبادي سفيرًا لها في دمشق”.

وشغل آبادي منصب سفير إيران سابقًا، في كل من السودان ونيجيريا والبحرين، كما تولى مهمة القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الكويت.

وتولى الدبلوماسي جواد ترك آبادي شؤون دول شمال وغرب أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية.

وكان منصب سفير إيران في دمشق موضع خلاف بين الحرس الثوري ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الذي يترأسه الأدميرال علي شمخاني.

وهدد مجموعة من أعضاء مجلس النواب، عن التيار المتشدد باستجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف بسبب عدم اهتمامه بتعيين سفير لإيران في دمشق بعد انتهاء مهمة محمد رضا الشيباني.

ويتقاسم الحرس الثوري الإيراني ووزارة الخارجية ووزارة الاستخبارات مسؤولية تعيين سفراء إيران في الدول الأخرى، حيث يعتبر الحرس أن “سفراء إيران في العراق ولبنان وسوريا واليمن من حصته”.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، منتصف ديسمبر/ كانون الأول، إن طهران اختارت سفيرين جديدين لها لدى سلطنة عمان وسوريا، من دون أن يكشف عن هويتهما، مضيفًا أن “الخارجية الإيرانية ستكشف لاحقًا بعد نهاية الإجراءات الدبلوماسية والتنفيذية، عن هوية السفيرين”.

واعتبر قاسمي في مؤتمر صحافي أن تأخير تسمية السفيرين الإيرانيين في مسقط ودمشق يعود لأهمية وتأثير البلدين في السياسة الخارجية الإيرانية، موضحا أن الخارجية بعد اقتراح الأسماء تنتظر موافقة رئيس الجمهورية قبل المضي في المسارين التنفيذي والدبلوماسي.