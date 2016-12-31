تبادل الاتهامات بين قوات النظام والمعارضة حول خرق وقف إطلاق النار في درعا السورية 

المصدر: دمشق - إرم نيوز

تبادلت قوات الحكومة السورية ومسلحو المعارضة، اليوم السبت، الاتهامات حول خرق الهدنة في محافظة درعا جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة الألمانية للأنباء نقلا عن مصدر عسكري سوري قوله، إن المجموعات المسلحة استهدفت عدة نقاط للجيش السوري في منطقة المنشية، وتحديدًا منطقتي درعا البلد ومخيم النازحين، ومحاولة الاعتداء على نقطة للجيش في منطقة الوردات/ 45 كم شمال درعا لقطع الطريق الدولي.

من جانبه، نفى قائد ميداني من قوات المعارضة المتمركزة في الجبهة الجنوبية اتهامات قوات النظام، مؤكدًا أن تلك القوات فتحت نيران رشاشاتها على عدد من المواقع في مدينة درعا.