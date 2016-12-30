البنتاغون: البغدادي ما زال حيًا

المصدر: متابعات- إرم نيوز

كشف مسؤول رفيع بالبنتاغون أمس، عن مصير زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، مؤكدا أنه لا يزال حيا، رغم الضربات الجوية المركزة التي استهدفت قياديي التنظيم في الآونة الأخيرة.

وقال المتحث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بيتر كوك، في تصريح أدلى به لقناة “سي ان ان” إنه يعتقد أن البغدادي ما زال حيا وما زال يقود التنظيم المتطرف.

وكشف كوك، عن الجهود التي تبذلها القيادة العسكرية لتحديد موقع البغدادي لاستهدافه والقضاء عليه، مشيرا إلى أن عمليات المتابعة تستهلك الوقت الكثير.

وأضاف المسؤول الأمريكي، إن ما يمكن تأكيده الآن أن البغدادي بات معزولا وفقد الكثير من مستشاريه، مؤكدا أن البغدادي يصعب عليه الآن العثور على مستشارين أو أشخاص يثق بهم، لأن الكثير منهم لم يعودوا موجودين.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول أمريكي أن لدى الولايات المتحدة معلومات في الأسابيع الأخيرة تفيد عن مكان اختباء البغدادي، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ورغم سريان الشائعات حول مقتل البغدادي أو إصابته، تأتي التصريحات الأمريكية لتؤكد بأنه حي ويملك القدرات الكافية للاستمرار بقيادة التنظيم، ما يستبعد إصابته بجروح خطيرة.