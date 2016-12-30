إطلاق نار على معسكر للاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة

المصدر: القدس المحتلة– إرم نيوز

تعرض معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، لإطلاق نار من مسلحين مجهولين، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرنوت” أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار تجاه معسكر للجيش الإسرائيلي قرب بلدة يعبد، بمحافظة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وأشار إلى أن إطلاق النار لم يسفر عن وقوع أية إصابات في صفوف الجنود المتواجدين في الموقع.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط واسعة في المنطقة بحثا عن مطلقي النار، بحسب ذات المصدر.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الساعة (21.40 ت.غ).