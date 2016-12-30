حماس: أجرينا مباحثات “إيجابية” مع مسؤولين مصريين بالقاهرة‎‎

المصدر: غزة- إرم نيوز

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس“، اليوم الجمعة، أنها أجرت مباحثات “إيجابية” مع مسؤولين مصريين بالقاهرة‎.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، إن عضو المكتب السياسي في حماس، موسى أبو مرزوق، الذي كان في قطر “وصل القاهرة قبل عدة أيام (لم يحدد التاريخ)، وعقد لقاءً إيجابيًا مع مسؤولين مصريين (لم يذكر أسماءهم)” وفق ما نقلته الأناضول.

وأضاف أن اللقاء بحث “مجمل القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية وملف المصالحة والأمور المتعلقة بمعبر رفح” مؤكدا أن تلك الزيارة جاءت في إطار استمرار اللقاءات مع الجانب المصري التي تحرص عليها حركة حماس وتسعى إلى تطويرها، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول الزيارة وما ذكره قاسم.

وكانت العلاقة بين حماس ومصر، قد شهدت توترًا ملحوظًا منذ عزل محمد مرسي عام 2013 غير أنه سبق أن زار وفد من الحركة في الداخل والخارج مصر في مارس/ أذار الماضي، للقاء مسؤولين مصريين لبحث العلاقة الثنائية بين الطرفين.

وتقول “حماس” على لسان قادتها إن العلاقة مع مصر في الوقت الحالي تشهد تحسنًا إيجابيًا.