في تطور مفاجئ.. أردوغان والعبادي ينهيان قطيعتهما وينسّقان لمحاربة الإرهاب

المصدر: بغداد - إرم نيوز

اتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، على ضرورة تكثيف الجهود بين البلدين لمنع تنظيم داعش من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، إن العبادي أكد للرئيس التركي، خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة الانخراط في حرب مشتركة على التنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها، وعدم السماح لها بنزع الاستقرار في المنطقة.

وبحسب البيان الرئاسي، فإن أردوغان والعبادي، أكدا على أهمية تعزيز الحوار المباشر بين تركيا والعراق، معربان عن سرورهما تجاه التطورات الأخيرة في هذا الصدد”.

ويأتي الاتصال الهاتفي بين العبادي وأردوغان، بعد قطيعة سياسية بينهما منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية تواجد القوات التركية في معسكر بعشيقة بالموصل شمال العراق، ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.