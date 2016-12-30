بعد الانتهاء من محاربة داعش في سرت الليبية.. 2500 عنصر من المارينز يعودون إلى أمريكا

المصدر: طرابلس- إرم نيوز

كشف تقرير إخباري أعدته صحيفة “مارين كوربس تايمز” الأمريكية الأسبوعية، المعنية بأخبار البحرية الأمريكية عن عودة أكثر من 2500 عنصر وبحار من مشاة البحرية لقضاء العطلة بالولايات المتحدة بعد محاربتهم تنظيم “داعش” في سرت الليبية.

وذكر التقرير الذي أعادت وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الوفاق نشره، دون أي تعليق عليه، عودة الوحدة ” 22″ لمشاة البحرية إلى قاعدة “ليغون” بولاية “نورث كارولينا” خلال الأسبوع الماضي، لتنهي بذلك مدة نشر عناصرها لـ”6″ أشهر كاملة في البحر الأبيض المتوسط وخليج عدن على متن حاملة الطائرات البرمائية “واسب”.

وأكد التقرير، أن الطائرات الهجومية من طراز “مكدونالد دوغلاس هارير” والمروحيات القتالية من “طراز إيه إتش1 سوبر كوبرا”، كانت تقوم منذ أغسطس الماضي وانطلاقاً من حاملة الطائرات البرمائية “واسب” وحاملة الطائرات ” سان أنطونيو ” بقصف مواقع تنظيم “داعش” في سرت بليبيا، وتوفير الغطاء الجوي الداعم لقوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وأشار إلى أن عملية “برق أوديسا” توجت خلال أوائل الشهر الجاري بهزيمة تنظيم “داعش” في ليبيا، من خلال استعادة مدينة سرت التي تمثل المعقل الأخير للتنظيم في البلاد، بعد أن نفذت الطائرات والمروحيات الأميركية 495 ضربة ضد مواقع “داعش” في المدينة.

وسبق أن أعلنت حكومة الوفاق التحرير الكامل لمدينة سرت على أيدي قواتها “البنيان المرصوص“، وقالت إنها فقدت نحو 700 شهيد، دون الإشارة إلى الجهد الأمريكي الذي تحدث التقرير عنه، بيد أن المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر، أشاد بما أسماه “المساعدة القيمة التي تم تقديمها لعملية البنيان المرصوص في سرت”.