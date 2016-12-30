بالصور.. شاهد يوميات الشرطة الروسية في مدينة حلب المُدمَّرة

المصدر: حلب - إرم نيوز

نشرت وزارة الدفاع الروسية صوراً للانتشار المكثف للقوات الروسية في حلب، وذلك بعد خروج فصائل المعارضة منها.

وأظهرت الصور عناصر من القوات الروسية يستقلون مدرعات عسكرية ويجوبون أحياءً مدمرة شرق المدينة، وعناصر من القوات الخاصة الروسية يتجولون بالقرب من مطار حلب الدولي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها قامت بنشر كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية في مدينة حلب بعد طرد مقاتلي المعارضة منها.

وذكرت صحف روسية أن نشر الشرطة العسكرية الروسية في حلب يهدف لـ”إعادة القانون والنظام”.

وأضافت وسائل إعلام روسية أن “الكتيبة ستقوم بتوفير الأمن للجنود وخبراء إزالة الألغام والفرق الطبية والإنسانية في المنطقة”.

ونقلت “وكالة إنترفاكس” الروسية للأنباء عن مسؤولين بوزارة الدفاع، أن “الكتيبة تحركت من قاعدة حميميم الجوية (غرب سوريا)، نحو حلب؛ لمساعدة الشرطة المحلية”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقية نشر مجموعة من قوات بلاده الجوية على الأراضي السورية إلى “أجل غير مسمى”.