“داعش” يجلي عائلات مقاتليه الأجانب من الموصل بشكل مفاجئ

المصدر: الموصل - إرم نيوز

أفادت مصادر محلية في محافظة نينوى في العراق، اليوم الجمعة، أن تنظيم “داعش” قام بشكل مفاجئ بإجلاء ما سماهم بعوائل “المهاجرين” من 4 أحياء غرب الموصل، فيما رجحت المصادر أن تكون عملية الإجلاء الجارية دليلًا على قرب انطلاق معركة تحرير الساحل الأيمن لتطهير المدينة من التنظيم.

وقال مصدر أمني إن “تنظيم داعش قام وبشكل مفاجئ وتحت جنح الظلام قام بإجلاء عوائل المهاجرين من 4 أحياء غربي مدينة الموصل، من بينها حي النفط”، لافتا الى أن التنظيم “نقل تلك العوائل إلى منطقة مجهولة بواسطة مركبات أجرة متوسطة الحجم”، وفقًا لقناة “السومرية”.

وأضاف المصدر أن “تلك العوائل لم تأخذ معها أي شي في مشهد يعكس هروبًا جماعيًا منظمًا”، معتبرًا أن “الإجلاء العاجل دليل على قرب انطلاق معركة تحرير غربي الموصل والذي يطلق عليه الكثيرون الساحل الأيمن”.

ويطلق تنظيم “داعش” على مقاتليه العرب والأجانب مسمى “المهاجرين”، وهم مجموعات تحظى بالكثير من الامتيازات وأغلبهم يتبوأون مناصب رفيعة في هكيلية التنظيم، فيما يطلق مسمى “الأنصار” على عناصره المحليين (العراقيين).

وأعلن قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي، أمس الخميس، عن إطلاق المرحلة الثانية من العمليات لاستعادة الجانب الأيسر من مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش”.