رغم الاشتباكات المتفرقة.. مصادر تؤكد صمود وقف إطلاق النار في سوريا

المصدر: أنقرة - إرم نيوز

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول بالمعارضة المسلحة، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة، الذي بدأ سريانه منتصف الليل ما يزال صامداً، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، بعد اشتباكات متفرقة وإطلاق نار في البداية.

وانتهكت الهدنة بعد بدء سريانها مباشرة حين اشتبكت الأطراف المتحاربة في شمال غرب البلاد، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث بعد ذلك بساعات عن “استمرار الهدوء”.

وقال مسؤول من جماعة “جيش النصر” المعارضة إنه كان هناك قصف خلال الليل لكنه توقف اليوم مشيراً إلى أن الوضع “جيد” حتى الآن.

في ذات الإطار، قالت القوات المسلحة التركية، اليوم الجمعة، إن الطيران الروسي شن 3 ضربات جوية على تنظيم “داعش”، بمنطقة الباب وجنوبي المدينة في شمال سوريا، فقتل 12 متشدداً.

وفي بيان عن عملياته العسكرية خلال 24 ساعة الماضية دعماً لمقاتلي المعارضة شمال سوريا، قال الجيش التركي إن جندياً تركياً قتل وأصيب 5 بهجوم للتنظيم المتشدد إلى الجنوب من بلدة الأزرق.

وأضاف البيان أن طائرات حربية تركية شنت ضربات جوية في منطقة الباب ومنطقة أخرى فدمرت 17 هدفاً لتنظيم “داعش” وقتلت 26 متشدداً.