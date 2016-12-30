حقيبة “مشبوهة” تثير ذعرًا في عمان

المصدر: عمان - إرم نيوز

أثارت حقيبة اشتبه باحتوائها على متفجرات، ذعرًا بين المواطنين في العاصمة الأردنية عمان، أمس الخميس.

وقال مصدر أمني في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن “الأجهزة الأمنية هرعت إلى مكان وجود الحقيبة، بعد بلاغ ورد لها من أحد المارة عن وجود حقيبة مشبوهة في منطقة دوار الجمرك بعمان”.

وأضاف المصدر أن “الأجهزة الأمنية طوقت المكان للكشف عن الحقيبة التي تبين أن بداخلها قطع ملابس ولا يوجد بها ما يستدعي الخوف”.

ويعيش الأردن منذ أيام على وقع استنفار أمني عقب هجوم نفذه متشددون في محافظة الكرك، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وتبناه تنظيم داعش.

وتواصل قوات الأمن تنفيذ مداهمات في عدد من محافظات المملكة، تستهدف متشددين ومنتمين لتنظيمات مسلحة.