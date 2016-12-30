زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، منطقة قريبة من جزيرة “سومبا” شرق إندونيسيا، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة.

وبحسب هيئة الجيوفيزياء الإندونيسية، وقع الزلزال الساعة 05:30 صباحًا بتوقيت شرق إندونيسيا، وكان على عمق 91 كيلومترًا، وحدث في المياه الواقعة بين جزيرتي سومبا وكومودو.

ويبعد مركز الزلزال 59 كيلومترًا جنوب غرب جزيرة سومبا.

وأشارت الهيئة إلى أنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) كما أنه لم ترد تقارير على الفور عن حدوث إصابات أو أضرار.

وشعر السكان بالزلزال أيضًا في الجزء الغربي من جزيرة لومبوك ومنطقتي جيانيار وكوتا في جزيرة بالي.