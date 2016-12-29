تفاصيل جديدة بشأن اختطاف مراسلة “الشرق الأوسط” في بغداد

المصدر: بغداد - إرم نيوز

كشف فراس كاظم زوج الصحفية العراقية المختطفة أفراح شوقي، المقيم في فنلندا، يوم الخميس، تفاصيل جديدة عن عملية الاختطاف، قائلاً إن زوجته تعرضت مؤخراً إلى تهديد من قبل مسؤول أمني كبير على خلفية نشرها تقريراً يتحدث عن انتشار السلاح في المدارس في جنوب العراق.

ولم يكشف كاظم، في تصريحات للتلفزيون الفنلندي، عن المسؤول الأمني الذي هدد زوجته، مؤكداً أنه لا يعلم الجهة التي قامت باختطافها، مضيفًا أنه كان يعمل على جمع الشمل لعائلته في فنلندا”.

ووصل فراس كاظم الى فنلندا، في العام 2015 وحصل على حق الإقامة منذ يناير/كانون الثاني 2016، موضحًا أنه بعد حصوله على حق الإقامة في فنلندا قام بترويج معاملة جمع الشمل التي لم تكتمل بعد وكان من المنتظر أن تنتقل الصحفية أفراح للعيش مع زوجها وأطفالها هناك.

وكانت مجموعة مسلحة مجهولة قامت، الإثنين الماضي، باقتحام منزل الصحفية أفراح، في منطقة “السيدية” ذات الأغلبية السنية الواقعة جنوب العاصمة بغداد، واقتادتها لمكان مجهول بعد سرقة سيارتها وأموالها.