حكومة جديدة في السودان يناير المقبل

المصدر: الخرطوم - إرم نيوز

حددت الحكومة السودانية، العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل، موعدًا لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، التي من المقرر أن تضم أحزابًا سياسية معارضة مشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير منذ عامين.

وقال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بالعاصمة الخرطوم، إن الحكومة الجديدة تأتي تنفيذا لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي حدد 3 أشهر لتشكيلها، مؤكدًا استعداد حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان، الذي ينتمي إليه، لتقديم تنازلات كبيرة في حصة السلطة، تحقيقا للسلام والاستقرار.

وصادق البرلمان السوداني، الأربعاء الماضي، على تعديلات دستورية باستحداث منصب رئيس الوزراء يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بجانب تشكيل حكومة وفاق وطني تدير البلاد حتى موعد الانتخابات في العام 2020.

وتمثل التعديلات الدستورية الأخيرة، جزءا من توصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد عامين من التداول بشأن كيفية الخروج من الأزمات التي يعاني منها السودان.

وتعرضت عملية الحوار خلال الأشهر الماضية، لانتكاسة عندما انسحب منها زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي في مايو/ أيار 2014 احتجاجًا على اعتقاله لنحو شهر بسبب اتهامه لقوات تتبع جهاز الأمن والمخابرات، وتساند الجيش في مناطق العمليات بارتكاب تجاوزات ضد مدنيين.

وتعارض أحزاب المعارضة الرئيسة والحركات المسلحة، التي تحارب الحكومة السودانية في 3 جبهات، مخرجات الحوار ولا ترى حلًا لأزمات للبلاد خلاف إسقاط النظام.