رغم إدراجها في الاتفاق.. “أحرار الشام” تنفي موافقتها على وقف إطلاق النار

المصدر: دمشق - إرم نيوز

قال متحدث باسم جماعة أحرار الشام السورية المعارضة، اليوم الخميس، إن لديها تحفظات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واستئناف المفاوضات وإنها لم تكن ضمن الجماعات التي وقعت عليه.

وأضاف أحمد قرة علي في حسابه على تويتر: “لدى أحرار الشام عدد من التحفظات حول الاتفاقية المطروحة والعملية التفاوضية المرتبطة بها ولذا لم نوقع عليها وسنبين تحفظاتنا على الاتفاقية لاحقاً”.

وقالت وزارة الخارجية التركية، يوم الخميس، إن تركيا وسوريا ستعملان كضامنين لوقف إطلاق النار من المقرر أن يبدأ سريانه في عموم سوريا منتصف الليل.

وقالت أنقرة إن اتفاق وقف إطلاق النار يستثني التنظيمات التي يعدها مجلس الأمن الدولي تنظيمات، إرهابية وأشارت إلى أهمية دعم الدول المؤثرة على الأطراف المقاتلة.