الكرملين: الأسد أكد لبوتين استعداده للالتزام بوقف إطلاق النار

المصدر: دمشق - إرم نيوز

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أنه مستعد للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

وأضاف في بيان أن الرئيسين اتفقا على أن بدء محادثات السلام السورية في كازاخستان ستكون “خطوة مهمة للحل النهائي للأزمة”‎.

في الإطار ذاته، قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الخميس، إنه توجد “فرصة حقيقية” للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، وذلك بعد إعلان روسيا حليف دمشق عن اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ عند منتصف الليل.

وأضاف المعلم، في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي، أنه ينبغي لجماعات المعارضة التي وقعت على الاتفاق أن تنأى بنفسها عن “جبهة فتح الشام” (النصرة سابقا) وتنظيم “داعش”، وتعلن عدم ارتباطها بهما.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الأنباء عن وقف إطلاق النار في سورية بـ “التطور الإيجابي”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر في بيان: إن الولايات المتحدة تأمل في تنفيذ وقف الأعمال العدائية بالكامل، وأن ينال احترام جميع الأطراف.

وبينما أشار إلى الولايات المتحدة باعتبارها ليست طرفا في مفاوضات وقف إطلاق النار، قال تونر إن “أي جهد يوقف العنف، وينقذ الأرواح، ويهيئ الظروف لمفاوضات سياسية جديدة ومثمرة سيكون موضع ترحيب.”

وتدعم الولايات المتحدة دعوة مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا لاستئناف المفاوضات في جنيف، وفقا لـ تونر.