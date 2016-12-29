تعرف على فصائل المعارضة السورية المشاركة في وقف إطلاق النار

المصدر: موسكو - إرم نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أسماء فصائل المعارضة السورية المسلحة المشاركة في اتفاق وقف إطلاق النار، بين النظام والمعارضة، بضمانة تركية روسية.

وذكر بيان نُشر على موقع الوزارة، أن الاتفاق أدرج 7 فصائل تسيطر على مواقع كبيرة في مناطق وسط وشمال سوريا.

والفصائل السبعة هي: فيلق الشام، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، وصقور الشام، وجيش المجاهدين، وجيش إدلب، والجبهة الشامية، بحسب البيان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية التركية، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في جميع أنحاء سوريا، يبدأ تطبيقه منتصف الليلة 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأوضح البيان، أن المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية، ليست جزءا من الاتفاق، وأن تركيا وروسيا تضمنان تطبيقه.

وكان بيان للجيش النظامي السوري قد أشار إلى أن الاتفاق يستثني تنظيم “داعش” و”جبهة فتح الشام” التي كانت تعرف باسم “جبهة النصرة”، وكل الجماعات المرتبطة بهما.