بعد إعلان الهدنة.. تعرّف على خريطة النفوذ في سوريا (فيديو جرافيك)‎

المصدر: إرم نيوز - خاص

وقعت فصائل المعارضة السورية، اليوم الخميس، مع الحكومة السورية، عددًا من الوثائق تشمل اتفاقًا لوقف إطلاق النار، يبدأ سريانه منتصف ليلة 29-30 ديسمبر/ كانون الأول.

وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا وافقت على الحد من انتشارها العسكري في سوريا، فيما قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن الوزارة بدأت الاستعدادات للاجتماع بشأن حل الأزمة السورية في أستانة عاصمة قازاخستان.

وجاء إعلان بوتين بعد بيان نشرته الوكالة السورية للأنباء “سانا” جاء فيه أن “الجيش السوري سيبدأ وقفًا لإطلاق النار منتصف الليل، وقال البيان إن الاتفاق يستثني تنظيم “داعش” و”جبهة فتح الشام” التي كانت تعرف باسم “جبهة النصرة”، وكل الجماعات المرتبطة بهما.

ويستعرض موقع “إرم نيوز” في الفيديوجرافيك التالي خريطة النفوذ والسيطرة المناطقية في سوريا.