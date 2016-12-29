هدنة شاملة في سوريا بضمانة تركيا وروسيا

المصدر: وكالات

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس إن تركيا وسوريا ستعملان كضامنين لوقف لإطلاق النار من المقرر أن يبدأ سريانه في عموم سوريا منتصف الليل.

وقالت أنقرة إن اتفاق وقف إطلاق النار يستثني التنظيمات التي يعتبرها مجلس الأمن الدولي تنظيمات إرهابية وأشارت إلى أهمية دعم الدول المؤثرة على الأطراف المقاتلة.

وأوردت الخارجية التركية في بيان “بمقتضى هذا الاتفاق وافقت الأطراف على وقف كل الهجمات المسلحة بما فيها الهجمات الجوية ووعدت بألا توسع المناطق الواقعة تحت سيطرتها.”

وجاء في البيان أن ممثلين من الحكومة السورية والمعارضة سيجتمعون قريبا في آستانة عاصمة قازاخستان تحت إشراف الدول الضامنة للاتفاق.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن فصائل المعارضة السورية وقعت مع حكومة سوريا على عدد من الوثائق تشمل اتفاقا لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن روسيا وافقت على الحد من انتشارها العسكري في سوريا.