الجيش الليبي: طرابلس جاهزة للتحرير وننتظر الأوامر

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

قال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري إن طرابلس “جاهزة للتحرير، لكننا ننتظر الأوامر”.

وأضاف المسماري في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء: “لا نحتاج إلى نقل جنود للمنطقة الغربية، فلدينا ما يكفي لتحرير طرابلس”، مشيرًا إلى أن “عملية البرق الخاطف في طرابلس ستكون أقوى من سابقتها”.

و”البرق الخاطف” هي عملية شنها الجيش الليبي على موانئ الهلال النفطي، انتزع خلالها السيطرة على الموانئ.

وردًا على سؤال حول مصير المفتي المعزول الصادق الغرياني إن وقع بقبضة الجيش أثناء تحرير طرابلس، قال المسماري: “الصادق الغرياني لن يكون بقبضة الجيش، بل في أيدي أهالي طرابلس ولهم حرية التصرف به”.

وحول آخر التطورات العسكرية، بين أن “الخطة العسكرية الخاصة بتحرير ما تبقى من منطقة قنفودة، وضعت”، داعيًا “العائلات للخروج من المنطقة التي ستشهد عملية تطهير خلال فترة قصيرة”.

وتابع أن “القيادة العامة للجيش وفرت الدعم اللوجستي لاقتحام منطقة الجفرة، التي تعد منطقة تجمع لمليشيات مختلفة، كما جهزت المقاتلين من الجنود وهم موجودون الآن في أجدابيا”.