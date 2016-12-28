الجيش الليبي يقصف تجمعًا للمعارضة التشادية جنوب البلاد

المصدر: وكالات - إرم نيوز

شنت القوات الجوية الليبية، مساء أمس الأربعاء، غارة على تجمع للمعارضة التشادية جنوب منطقة “سوكنة” جنوب ليبيا.

ونشرت غرفة عمليات الجيش الليبي في المنطقة الغربية عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، بيانًا قالت فيه إن “القوات الجوية الليبية تعلن عن غارة جوية للمقاتلات الحربية من طراز ميج 21 التابعة للجيش الليبي، استهدفت تجمعًا كبيرًا للمعارضة التشادية المتواجدة جنوب سوكنة”.

وأكد البيان أن “الإصابة كانت دقيقة مباشرة”، بحسب موقع “بوابة الوسط” الإخباري.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها الإعلان عن استهداف المعارضة التشادية من قبل سلاح الجو الليبي خلال الشهر الجاري.

وكانت مجموعة من المتمردين التشاديين المعارضين للرئيس إدريس ديبي، تعرف باسم “جبهة التوافق والبديل في تشاد” (فاكت) ذكرت أنها كانت ضحية لهجوم جوي من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على الحدود بين ليبيا وتشاد.

وأفاد بيان صادر عن “فاكت” في الـ13 من الشهر الجاري، بأن “الهجوم تسبب في مقتل شخص وجرح اثنين آخرين”.

يذكر أن المجموعة المتمردة “فاكت” أُسست في بداية نيسان/ أبريل الماضي من قبل الجناح المنشق عن الاتحاد السابق للقوى من أجل الديمقراطية والتنمية، وهي الحركة التي أسسها واحد من أكثر القادة تأثيرًا في صفوف المتمردين التشاديين، وهو محمد نوري، والتي حاولت في شباط/ فبراير 2008 الإطاحة بالرئيس إدريس ديبي في نجامينا.