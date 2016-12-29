إعادة فتح مجمع المحاكم في طرابلس بعد يوم من إغلاقه

المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

أعيد أمس الأربعاء افتتاح مجمع المحاكم في العاصمة الليبية طرابلس بعد يوم من إغلاقه، من قبل عناصر “غير منضبطة” من جهاز الشرطة التابع لحكومة الوفاق الوطني.

وأغلق محتجون من مركز شرطة “باب بن غشير” شارع “السيدي” الذي توجد به المحاكم، الثلاثاء الماضي، احتجاجًا على مقتل اثنين من رجال الشرطة العاملين في المركز.

وذكرت وزارة العدل أن “إغلاق المجمع الثلاثاء، كان على خلفية إغلاق شارع السيدي، ومنع الموظفين من الوصول إلى مكان عملهم”.

وفي السياق، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر، في تغريدة له على موقع تويتر، إن إغلاق مجمع المحاكم “غير مقبول”، وحث “جميع الأطراف على احترام استقلال القضاء والسماح له بالعمل، فالقضاء شرط أساسي لسلطة القانون”، وفق قوله.

من جانبه، دان المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، “الاعتداء” على مجمع المحاكم والنيابات، قائلًا إنه “تفاجأ بقسم البحث الجنائي طرابلس الذي أوكل له القانون المحافظة على الأمن ومكافحة الجريمة، بالاعتداء على مجمع المحاكم والنيابات في طرابلس، بقفله ومنع أعضاء الهيئات القضائية من أداء عملهم والمتقاضين من إنجاز مصالحهم”.

ووصف المجلس هذه التصرفات بـ”الخطيرة والمخلة بالأمن؛ لأنها صدرت من جهة أوكل لها القانون حماية الأمن العام ومكافحة الجريمة، وتمادت في الاعتداء على مؤسسة قضائية تعد رمزًا من رموز العدالة“، على حد تعبيره.