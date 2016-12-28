بالصور.. مقتل مسلّح خلال تبادل لإطلاق النار بين الأمن الأردني ومطلوبيْن في الشوبك

المصدر: عمان - إرم نيوز

تبادلت قوات أمنية أردنية، اليوم الأربعاء، إطلاق النار مع مطلوبيْن مسلّحيْن في لواء الشوبك بمحافظة معان جنوبي الأردن، بحسب وسائل إعلام محلية .

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر أمني قوله، إن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع مسلّحيْن اثنين، وأنها تمكنت من قتل أحدهما فيما تحاصر الآخر في منطقة وعرة.

وفي وقت لاحق، أصدر بيانا قال فيه إنه قُتل مطلوب وضُبط آخر، إثر مداهمة أمنية مشتركة في لواء الشوبك لأحد المطلوبين لانتمائه لجماعات إرهابية.

وبحسب البيان، فأن قوة أمنية مشتركة من الأجهزة الأمنية وبناء على معلومات استخباراتية توجهت عصر الأربعاء لإحدى المزارع الواقعة ضمن اختصاص لواء الشوبك لضبط احد المطلوبين (من جنسية عربية) والمطلوب لانتمائه لجماعات إرهابية.

وأوضح البيان أن المطلوب بادر فور مشاهدته للقوة بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاههم وتم على الفور تطويق المنطقة من قبل قوات الدرك للسيطرة عليه وإلقاء القبض عليه .

وأضاف أن المشتبه به رفض الاستسلام واستمر بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك معه، وتمكنت القوة الأمنية من إصابته وقتله وضبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي إضافة إلى كمية من العتاد الحي.

وتابع البيان انه جرى ضبط شخص آخر يقطن معه داخل المزرعة كما وبوشرت أعمال التفتيش والتمشيط للمزرعة للبحث عن كل ما يخالف القانون .

كما ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على نجل المطلوب(16 عاما) الذي قُتل خلال مداهمة أمنية مشتركة.

وكانت مدينة الكرك جنوبي البلاد، قد شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر مسلّحة يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش المتشدد داخل قلعة الكرك الأثرية، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بينهم سائحة كندية وإصابة 22 آخرين.

كما شهدت الكرك بعد أقل من 24 ساعة من اشتباكات القلعة، اشتباكات مع مسلحيْن اثنيْن تحصنا بمنزل في منطقة قريفلا، أسفرت عن مقتل 4 من رجال الأمن الأردني وإصابة 11 شخصًا.