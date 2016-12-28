الكويت تحشد العالم لدعم العراق في حربه ضد الإرهاب

المصدر: الكويت- إرم نيوز

أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدفع باتجاه تحشيد الجهد الدولي لدعم العراق في حربه ضد الإرهاب.

وأكد الصباح، دعم بلاده الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب، مشيدًا بجهود حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي في قيادة العراق لمحاربة الإرهاب وتعزيز العلاقات الثنائية، معربًا عن سعادة أمير الكويت للانتصارات التي تحققها القوات العراقية في الموصل وبقية المناطق.

وأشار وزير خارجية الكويت إلى أن بلاده تدفع باتجاه تحشيد الجهد الدولي لدعم العراق لاعتقادنا أن جميع الدول معرضة إلى خطر الإرهاب، مضيفاً أن “من واجبنا الوقوف مع العراق لدوره المهم في المنطقة وفي مجال محاربة الإرهاب”.

وكان وزير خارجية الكويت أكد اليوم خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، أن العلاقات مع العراق باتت تتقدم بوتيرة تصاعدية.

وأشار إلى أن “لدى البلدين 49 اتفاقية ومذكرة تفاهم سابقة واليوم سيضاف لها عبر اجتماعات اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة، أربع اتفاقيات جديدة ومهمة تتعلق بالتعاون الأمني والصناعي والثقافي والنقل الجوي”.

وفي سياق آخر، نقل بيان للحكومة العراقية، أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي استقبل اليوم في مكتبه ببغداد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوفد المرافق له، وجرى بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات وجهود محاربة الإرهاب وأفكاره إضافة إلى معركة تحرير الموصل والتطورات في المنطقة”.

وعمل العراق بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين العام 2003 على تحسين العلاقات مع الكويت، وتجاوز الصعوبات والتعقيدات التي رافقت العلاقات بين البلدين.

واحتضنت العاصمة بغداد أمس، اجتماع اللجنة الوزارية العليا العراقية – الكويتية المشتركة الذي سيستمر ليومين، للتباحث بشأن ملفات تهم البلدين خاصة ترسيم الحدود والمياه والحقول المشتركة وتصدير الغاز، إلى جانب مؤتمر إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في العراق المقرر عقده في دولة الكويت.