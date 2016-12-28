إعدام 5 متهمين ضمن “خلية إربد” في الأردن

المصدر: عمان - إرم نيوز

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء، بإعدام خمسة متهمين فيما عرف إعلاميا بـ”خلية إربد”.

وذكرت صحف محلية بأن “المحكمة قضت أيضاً بحبس 16 متهماً آخرين في القضية مع الأشغال الشاقة”.

وأحالت نيابة محكمة أمن الدولة المتهمين، في حزيران/يونيو الماضي، إلى محكمة أمن الدولة للبدء بمحاكمتهم في تهم تتعلق بالإرهاب.

وتشتمل قائمة التهم “القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان”، و”تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية”، و”حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية”، و”الترويج لأفكار إرهابية”.

وأعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية في آذار/مارس الماضي، أنها تمكنت من إحباط مخطط لتنظيم داعش للاعتداء على أهداف مدنية وعسكرية.

وذكرت الدائرة أنه خلال تتبع المطلوبين لتوقيفهم، دارت اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة خمسة آخرين، إضافة إلى مقتل سبعة من المسلحين، كما أصيب مدنيان خلال الاشتباك كانا على مقربة من المكان.