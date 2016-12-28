بركات الفرا: مستقبل المصالحة الوطنية الفلسطينية مظلم (فيديو إرم)

المصدر: هدى منصور - إرم نيوز

قال السفير الفلسطيني السابق في القاهرة، بركات الفرا إن مستقبل المصالحة الفلسطينية بين حركتي “حماس” و”فتح” مظلم.

وأضاف في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز”: “لابد أن نتمسك بالأمل، لحل الخلاف الفلسطيني، بين حماس في غزة، والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية”.

وأشار إلى أن المصالحة تسير في نفق مظلم، لأنه لم يتم حتى الآن، إنجاز أي خطوات فعلية وحقيقية لإنهاء هذا الخلاف، فالطرفان المتنازعان كل منهما متمسك برأيه، ويرى أنه على حق.

وتابع قائلاً إن “قرار مجلس الأمن بوقف المستوطنات الإسرائيلية، يضم العديد من المواد والفقرات، التي اجتهدت السلطة الفلسطينية في صياغتها، ولعبت مصر دورًا كبيرًا في مساندة القرار، مع بعض الدول الكبرى، مثل إنجلترا”، موضحًا أن “أهم ما نص عليه القرار، وقف جميع أشكال الاستيطان في الضفة الغربية والقدس”.

وتابع الفرا أن “من ضمن فقرات القرار، اعتبار كل ماتم بناؤه من مستوطنات في القدس أو الضفة الغربية، مخالفًا للقانون الدولي وغير شرعي، وكذلك اعتبار عملية الاستيطان حجر عثرة في طريق حل الدولتين، الذي تمت الموافقة عليه من طرف المجتمع الدولي، واعتبار ماتم بناؤه من مستوطنات بعد 4 يونيو 1967 باطلاً وغير معترف به”.