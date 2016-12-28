اغتيال مسؤول بارز في بلدية “العين” في بعلبك (صور)

المصدر: بيروت - إرم نيوز

استهدف انفجار ضخم، ناجم عن عبوة ناسفة، حافلة ركاب كانت تقل نائب رئيس بلدية بلدة “العين” في محافظة بعلبك اللبنانية خالد حوري، ما أدى لمقتله على الفور.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية أن العبوة زرعت أسفل سيارة كان يستقلها حوري، وأن الانفجار أدى أيضاً إلى إصابة شخص آخر بجروح بالغة وهو محمود حوري شقيق المسؤول اللبناني.

وأضافت الوكالة أن الصليب الأحمر نقل الجريح إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، وما يزال يتلقى العلاج الطبي اللازم.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن حسين اللقيس رئيس بلدية بعلبك قوله: “ما نعرفه حتى الآن ان خلافات شخصية هي وراء اغتيال نائب رئيس البلدية”.

وقال زكريا ناصر الدين رئيس بلدية العين: “لا نتهم أحداً، ونترك التحقيقات في عهدة القوى الأمنية، لا خصومة أو عداوة للضحية خالد حوري، وأسباب استهدافه لا تزال مجهولة”.

وأصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني بياناً جاء فيه: “حوالى الساعة 6.30 من صباح اليوم، انفجرت عبوة ناسفة في سيارة نوع فان في بلدة العين – بعلبك، كان يستقلها نائب رئيس البلدية خالد علي الحوري وبرفقته محمود قاسم الحوري، ما أدى إلى مقتل المدعو خالد وإصابة المدعو محمود بجروح بليغة، حيث تم نقله الى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة”.

وأضاف البيان: “فرضت قوى الجيش طوقاً أمنياً حول المكان، وباشر الخبير العسكري الكشف على موقع الانفجار لتحديد مصدره وحجمه، فيما تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث”.