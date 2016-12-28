كيري يطرح اليوم رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، الثلاثاء، إن وزير الخارجية جون كيري سيقدم “رؤية شاملة” لكيفية إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف المتحدث بمؤتمر صحفي بواشنطن أن كيري سيقدم “الرؤية” في خطاب يلقيه اليوم الأربعاء.

واستدرك بالقول “نحن لم نتخل عن (عملية السلام) وأعتقد أن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب ألا يتخلوا عنها أيضا”.

وكانت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية توقفت في شهر أبريل/نيسان عام 2014 بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين أمضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية