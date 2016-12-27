العبادي: على السعودية حل مشاكلها مع إيران بعيداً عن العراق

المصدر: بغداد – إرم نيوز

دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، المملكة العربية السعودية إلى “حل مشاكلها مع إيران بعيداً عن العراق وعدم التدخل الصارخ في شؤون البلاد الداخلية”.

وجاءت تصريحات العبادي رداً على وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الاثنين، قوات الحشد الشعبي بأنها “ميليشيات طائفية”، واعتبر أن قادة تلك الفصائل “إيرانيون”.

وقال العبادي في مؤتمر صحافي بثته القناة الرسمية، مساء اليوم، إن “قوات الحشد الشعبي أصبحت مؤسسة رسمية مرتبطة بالحكومة العراقية بعد إقرار قانون الحشد الدائم”، معبراً عن رفضه لتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حول الحشد الشعبي.

وأضاف أن “الجميع لديه عيوب وإذا أرادت السعودية أن يعلق احدنا على الآخر ويظهر عيوبه فلدينا أيضا ملاحظاتنا على المؤسسات الأمنية في الدول الأخرى”، مؤكدا: “نحن ضد الدخل في شؤون أي دولة كانت”.

وأشار إلى أن “العراق حريص على إقامة علاقات متينة مع السعودية ودول الخليج عموماً وكذلك مع الجارة إيران وتركيا”، لافتاً إلى أن “هنالك تبادل تجاري مهم بين العراق والمملكة العربية السعودية”.

وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي، أن تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ضد فصائل الحشد الشعبي المسلحة لا قيمة لها، مؤكدة على عدم إعارة تصريحات الجبير أي وزن.

وجاء في البيان أن “تكرار قيام وزير الخارجية السعودي بإطلاق التصريحات المُسيئة لأبطال ومُضحّي الحشد الشعبي، ومحاولة إلصاق التهم بهم، يظهر استمرار التعامل السعودي المتأزم مع العراق المنطلق من خلفيات طائفية ضيقة”.

يذكر أن مجلس النواب العراقي، صوَّت بأغلبية النواب الحاضرين في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، على مشروع قانون دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة وسط مقاطعة من قبل الكتلة البرلمانية السُّنية.