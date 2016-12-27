إسرائيل تفرض “قيودًا مؤقتة” على علاقاتها مع الدول المعارضة للاستيطان

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض “قيودًا مؤقتة” على العلاقات مع الدول التي صوتت لصالح قرار وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمجلس الأمن الدولي، وفق ما صرح به المتحدث باسم الوزارة إيمانويل نخشون.

من جانبه، أكد ممثل السفارة الروسية في تل أبيب، في تصريحات صحفية، استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، معربًا عن أمله في “ألا يكون هناك أي تأثير سلبي على الحوار بين البلدين”.

كما أكد دبلوماسيون روس أن الاتصالات مع إسرائيل، تجري بشكل عملي، على حد وصفهم.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالأغلبية الجمعة الماضي، على قرار يطالب إسرائيل بوقف فوري وكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، على أغلبية 14 صوتًا من بينها روسيا، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد الماضي، سفراء الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي، لحضور “اجتماع توضيحي”، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.

كما استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي السفير الأمريكي دان شابيروا لاجتماع توضيحي، على خلفية امتناع بلاده عن استخدام (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن حول الاستيطان.