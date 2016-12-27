“العليا للمفاوضات”: لا علاقة لنا بمحادثات الحكومة والمعارضة السوريتين

المصدر: بيروت- إرم نيوز

قالت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، إن ليس لها علم أو علاقة بمحادثات أعلنت موسكو أنها تجري بين نظام بشار الأسد و”المعارضة”.

وأوضح جورج صبرا، عضو الهيئة التي تضم معارضين سياسيين وجماعات مسلحة معارضة للأسد، أنه “لا علم لنا بوجود اتصالات بين المعارضة والنظام السوري. بالتأكيد ليس لنا علاقة بهذا الموضوع”.

وكانت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء نقلت عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، إن “الحكومة السورية تجري محادثات مع المعارضة قبل اجتماع أوسع يحتمل عقده في أستانة بكازاخستان”.

وتشكلت الهيئة في السعودية بدعم من الرياض في كانون الأول/ ديسمبر 2015. وشاركت في محاولة فاشلة لتدشين محادثات للسلام في وقت سابق هذا العام.