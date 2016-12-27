العراق يعتزم ربط سكك الحديد لديه بإيران

المصدر: بغداد - إرم نيوز

أعلنت الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مشروع لربط سكك الحديد بإيران، مشيرة إلى أن عددا من الشركات العالمية قدمت عروضها للاستثمار في المشروع.

وقال مدير إعلام الشركة العامة لسكك الحديد عبدالستار محسن، إن “مباحثات جرت لمد سكة حديد بين العراق وإيران، عرضنا بعدها هذا الخط للاستثمار، وذلك لربط منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران بالبصرة”.

وبين محسن أن “طول الخط يبلغ 32 كيلومترًا، وسيعمل على تقديم خدمة كبيرة لحركة المسافرين بالقطارات بين البلدين، خاصة في موسم الزيارات الدينية والسياحة بين البلدين”.

وأضاف أن “هذا الخط سيربط بخط داخلي هو البصرة، بغداد، يوسفية، مسيّب، كربلاء وسط العراق؛ ما سيعزز حركة السياحة الدينية”، وفقًا لـ”الأناضول”.

وتابع محسن “هناك عدد من الشركات العالمية تقدمت للاستثمار بهذا المشروع الإستراتيجي، وما زلنا نستقبل العروض الاستثمارية منها”.

وذكر مسؤول إعلامي في الشركة العامة لسكك الحديد العراقية، أن هذا المشروع “جزء من مشاريع مستقبلية لربط العراق بدول الجوار عبر سكك الحديد”.

وتعاني السكك الحديد العراقية من التقادم، لعدم إجراء الصيانة بسبب الحروب التي خاضها العراق، والحصار الاقتصادي الذي فرض عليه في تسعينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن أول إدارة لسكك الحديد في العراق تشكلت في أيلول/ سبتمبر من عام 1916، وكانت آنذاك تحت سيطرة الجيش البريطاني.